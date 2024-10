El divertido cruce de zascas entre Dani Martínez y Rudy Fernández en plató: "No aciertas ni una"

Dani Martínez daba la bienvenida a los tres invitados y tras esto, se dirigía directamente a Rudy Fernández : "Todavía no habías pisado el plató, tenía muchas ganas de que estuvieras aquí, en tu casa". Y le lanzaba un divertido zasca: "Después de casi 15 años de amistad he tenido que esperar a que se retire para que venga a un programa, qué ilusión y qué alegría". Algo con lo que este bromeaba: "Cuatro años sin invitarme". Pero el presentador lo negaba: "Se le ha invitado muchas veces, sobre todo porque quería que disfrutaras".

Pero este pique no se quedaba aquí, cuando el presentador tenía que adivinar qué habían contestado los tres invitados y tenía claro que iba a acertar, se regodeaba con el exjugador de baloncesto: "Vas a flipar, nunca has venido. Esto lo sé yo solo, a mí no me dice nadie nada". "No aciertas ni una, eso lo sé", le respondía Rudy y este le retaba: "Dos verdes y un rojo y te callo la 'boquitina"