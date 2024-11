El comentario de Xuso Jones tras el tenso debate entre dos concursantes: "Queremos buen rollo"

Después del comentario del presentador, Andrea y Gema tras seguir debatiendo a quién debían elegir, se fijaban en un grupo de señores mayores y elegían a uno de ellos. A la pregunta que buscaba saber qué 'girlband' de los 90 cantaba "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends", la señora no tenía ni idea y las concursantes ganaban 400 euros.