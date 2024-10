La reacción de la mujer de un concursante al descubrir que su marido está en 'Lo sabe, no lo sabe': "No me distraigas que salgo movida..."

Xuso Jones se desplaza hasta la ciudad de Gijón para encontrarse con Miguel , un jubilado de 75 años y paisano de nuestro presentador que acababa de llegar a Asturias. El concursante, tras hablar un rato con Xuso, decide participar en 'Lo sabe, no lo sabe'.

En la segunda ronda, Miguel consigue encontrar a alguien que no se supiera el nombre del jugador de baloncesto que protagonizó junto con los 'Looney Tunes' la película 'Space Jam'. Por lo tanto, nuestro concursante y paisano de Xuso Jones se lleva los 400 euros al bolsillo .

Xuso y Miguen siguen dando un paseo por las playas de Gijón y se encuentran con Charo, la mujer de nuestro concursante, y Esperanza, una amiga de Valencia. "No me distraigas que salgo movida", exclama la mujer de Miguel en cuanto el presentador le cuenta que su marido está participando en 'Lo sabe, no lo sabe'.