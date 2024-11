El emotivo abrazo entre un senador del PP y otro del PSOE por la DANA: "Tenemos que dar una lección de unidad"

"Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión . Señorías, hagan lo que hagan, lo que sí que sé es que yo me vuelvo otra vez a Valencia para reconstruir 'la millor terreta del mon'", ha afirmado el socialista. Sus palabras han puesto de pie a todos sus compañeros de partido, quienes no han dudado en aplaudirle.

"En estos momentos, al 'poble valencià', a España, solo le vale la unidad. No le valen promesas y buenas intenciones; ya no les sirven. Están hartos de reproches; no los quieren. Solo les valen hechos y soluciones. Somos el órgano constitucional que representa al pueblo español, por favor, no lo olvidemos nunca", ha solicitado Sagredo.