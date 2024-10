La pregunta sobre historia que le ha hecho perder a un concursante 3.000 euros: ''Qué difícil''

Por las calles de Santiago de Compostela se encontraba Xuso Jones a Agustín, un camarero que le ofrecía tomarse un café en su bar, y el presentador como agradecimiento le daba la oportunidad de concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' , algo que él aceptaba tras pedirle permiso a su jefa.

Agustín se decidía por una mujer sentada en una terraza, que aceptaba sin dudarlo, pero su respuesta sorprendía: ''Ni idea, no he viajado a Italia. Como no sea Roma'', y el presentador daba como errónea su respuesta: ''Fue Herculano'. Acaba de dejar de ganar 3.000 euros''.