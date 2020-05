'Job Interview: estás contratado', estreno el miércoles a las 22:45 en Cuatro

¿Qué puedes aportar a la empresa? ¿Por qué debería contratarte? ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? La mayor parte de las personas se han enfrentado alguna vez a estas y otras preguntas semejantes en una entrevista de trabajo. Ahora, por primera vez en televisión, esta realidad que siempre ha tenido lugar a puerta cerrada se mostrará en televisión en el estreno de ‘Job Interview: estás contratado’, un nuevo espacio que Cuatro estrenará el miércoles 13 de mayo a las 22:45h con la narración en off de Pablo Chiapella.

Producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España, y emitido con gran éxito en Reino Unido, Alemania, Bélgica y EE.UU. , ‘Job Interview: estás contratado’ se caracteriza porque todo lo que se muestra es real: los candidatos, las empresas, los entrevistadores, las ofertas de trabajo y, por supuesto, las entrevistas. Es este aspecto lo que otorga verosimilitud a las emociones que genera en los espectadores, que empatizan en mayor o menor medida con los aspirantes al puesto, c omparten con ellos sus nervios e incertidumbres y toman partido por unos u otros a lo largo del proceso de selección.

Entrevistas reales, de principio a fin

En cada programa, un grupo de aspirantes seleccionados previamente por las empresas para el puesto en cuestión, acude a la entrevista de trabajo. Algunos de ellos coincidirán con sus rivales en la sala de espera y tendrán ocasión, junto a los espectadores, de calibrar a primera vistas sus debilidades y fortalezas. Todo el proceso se graba con cámaras fijas colocadas en lugares discretos, para mantener la sensación de intimidad y para no influir en la espontaneidad de los protagonistas de los encuentros.

De esta forma se muestra sin tapujos todo el proceso: el saludo inicial, la batería de preguntas y respuestas, la prueba de aptitud y el momento en que se adjudica el puesto, todo ello pasando por los momentos tensos y también hilarantes que se suceden en toda entrevista de trabajo: un candidato que se duerme mientras espera su turno; otro que intenta sacar información de sus seleccionadores para plagiar una receta de cocina; otro que no duda en ponerse a bailar e incluso el que se pone tan nervioso que a punto está de caerse de la silla . Mientras unos derrocharán personalidad, carisma y pasión por su trabajo, otros aspirantes destacarán por su creatividad, su ambición o su entusiasmo. Tampoco faltarán los que lleguen con falta de motivación, exceso de descaro o cierta carencia de sensibilidad.

En la primera entrega…

El chef Sergi Arola busca a un segundo de Cocina para su restaurante V Club feat de Madrid. Necesita a una persona con experiencia, muy organizada y que se quede al pie del cañón en las muchas ocasiones en las que el chef se encuentre de viaje. Aspiran al puesto un chef con más de treinta años de experiencia, una cocinera de sonrisa contagiosa y muchas ganas de aprender, un profesional que ya conoce a Arola porque hizo unas prácticas con él y un cocinero que quiere comenzar algo nuevo y recuperar la confianza en sí mismo que perdió tras una separación. Saben que tendrán que verse cara a cara con Sergi, pero lo que no esperan es que se les va a pedir la preparación de un plato específico, que no todos sabrán reconocer, y demostrar que no sólo saben mezclar ingredientes sino también improvisar.