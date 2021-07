Alimentación grain free para nuestras mascotas

María Orallo nos habla de los alimentos que no contienen cereales. Este tipo de pienso no significa que sea hipoalergénico, ya que las alergias las suelen provocar las proteínas. Además este tipo de alimento contiene almidón, que es altamente digestible. A la hora de elegir el nutriente idóneo para nuestra mascota no tendremos en cuenta si tiene cereal o no, y consultaremos siempre con nuestro veterinario.