Por qué decimos 'pienso' cuando queremos decir 'comida'

El mundo del animal de compañía ha cambiado a nivel mundial pero esto no es algo repentino, el cambio lleva mucho tiempo ocurriendo. Desde que en la década de los 70 ocurriera el boom de las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos para perros y gatos, todo ha evolucionado. Nuestras inquietudes y deseos como consumidores son muy diferentes de los de entonces. Si bien es cierto que en España todavía arrastramos viejas costumbres, la influencia internacional es inevitable y el cambio de percepción de las personas hacia estos animales está ocurriendo. Ya no nos sentimos cómodos hablando de mascotas, mejor animal de compañía o compañero. Ya no nos identificamos como dueños, por lo que la palabra propietarios nos resulta inexacta, mejor cuidadores o pet parents, como se dice desde hace años en países anglosajones. Y lo mismo ocurre con la palabra pienso, heredada de las prácticas alimentarias que se realizan desde hace muchísimos años en animales de producción como el cerdo o la gallina y adoptada inicialmente por el mercado de alimentos para perros y gatos, con el tiempo ha dejado de definir adecuadamente el alimento seco, tanto para los fabricantes como para muchos consumidores.