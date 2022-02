El día que Margallo conoció a Putin: "Tiene una mirada muy fría que te deja petrificado"

García-Margallo ha contado el día que conoció a Putin en una comida junto al Rey Juan Carlos I: "El personaje que más me ha impresionado ha sido Putin. Tuvimos una comida con él y es un tipo de una mirada que te deja petrificado. Tiene una mirada muy fría, no altera el semblante y no tiene ninguna expresión. Es un personaje francamente notable", ha relatado.