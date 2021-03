Zahyra se rompe en plena cena: “Nunca me pasa esto”

Ambos son de padres divorciados y aunque sus historias son distintas, se han entendido muy bien. Zahyra le estaba contando que aunque vive cerquita de su padre y hablan mucho por teléfono quizás no se ven tanto como les gustaría porque ambos se meten en su trabajo y en su día a día . Una confesión que le ha hecho reflexionar al mismo tiempo que la estaba diciendo en voz alta y que le ha hecho romperse por completo. Sin previo aviso, Zahyra se ha puesto a llorar “Nunca me pasa esto” y Adrián ha sacado su escudo de caballero.

El joven no se lo ha pensado dos veces y al ver llorar a su cita, se ha puesto en pie y le ha dado un tierno abrazo que a ella le ha llegado al corazón “El detallazo que ha tenido de abrazarme me dice que tiene buen corazón”. Un abrazo que ha sido solo el principio de una cita que ha terminado con una declaración de amor y un piquito “No tendría una cita, tendría mil… Lo que tú tienes yo creo que más que miedos son valores que tú tienes y eso lo vamos a superar juntos”. Nuevo flechazo en ‘First Dates’.