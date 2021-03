Julián y Yolanda protagonizan una cita con “Una conversación de relleno” y una gran mentira

Yolanda nunca ha estado con un hombre mayor de 40 años, ella tiene 42, y desde el primer momento ha decidido que no quería tener nada con Julián , su cita en ‘First Dates’. Aun así ha continuado con la cena y aparentemente ha mantenido con él una conversación muy amena. Decimos aparentemente porque ella misma ha confesado que no se ha enterado de nada de lo que han hablado porque estaba pensando en sus cosas y en que Julián no era la persona que estaba buscando “Ha sido una conversación de relleno” .

Por su parte, Julián ha flipado con Yolanda desde que ha cruzado la puerta del restaurante y ha sacado todas sus armas de seducción para conquistarla. Incluso, ha decidido no contarle que es padre de siete hijos de cuatro mujeres diferentes para no asustarla en la primera cita. Una mentirijilla que ha tenido las piernas muy cortas porque tras la decisión final, un miembro del equipo de ‘First Dates’ le ha preguntado que si no tenía nada que contarle a Yolanda y no ha tenido más remedio que decirle la verdad.