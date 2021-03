Víctor pone a prueba a su cita: “¿Qué crees que me he retocado?”

Víctor le desvela a su cita que su aspecto no es 100% natural

Marina flipa al saber que a Víctor no le gustan ni los gatos ni bailar: “Yo no vivo sin mi gato”

Las teorías de Víctor dejan a Lidia sin palabras: “No sé si tienes razón, pero no tenemos tiempo de que me argumentes”

“He sido un balilla, no me he querido comprometer con nada”, “Mi sueño seria hacer un trío”, han sido dos de las perlitas con la que hemos conocido a Víctor. Un joven inquieto que tiene dos teorías claras en el mundo del amor y que ha conseguido dejar a Lidia y a Marina, su cita, sin palabras.

Víctor le ha explicado a Lidia que no se habla con ninguna de su ex, pero que él nunca ha sido infiel porque cuando lo era la relación ya estaba mal y él ya no lo considera infidelidad. Además, le ha explicado que no quería a una chica tan viva como él porque tiene la teoría de que para que una relación funcione tiene que haber uno débil y uno fuerte”. Dos teorías que no han convencido a Lidia, pero ante las que no ha querido profundizar.

Ni Víctor ni Marina se han sentido atraídos a primera vista, pero según se han ido conociendo la cita ha comenzado a ponerse interesante. Marina se ha sentido tentada a marcharse cuando ha sabido que a Víctor no le gustaban ni los gatos ni bailar “yo sin mi gato no vivo”, pero se lo ha pensado mejor y se ha llevado una sorpresa.