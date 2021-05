Yadira sorprende a Jorge con sus gustos sexuales: “Soy una sumisa alfa”

“Soy muy pasional, yo te quiero pero si en la cama no me das la cantidad de sexo que yo exijo no somos compatibles”, ha asegurado Yanira cuando su cita le ha preguntado que si era pasional. Una respuesta que ha dejado a Jorge muy sorprendido. De hecho ha pedido un bolígrafo para apuntar eso de “en la cama no me das la cantidad de sexo que yo exijo”. Y es que Yanira le ha contado que ella es una mujer “sumisa alfa”.