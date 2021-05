Adrián se ha presentado en ‘First Dates’ como “El rey del parking” porque el mejor hardcore se escucha en su coche hasta el amanecer y parece que no miente porque nada más verle, Beatriz ha tenido la sensación de que esa cara la había visto antes: “¿En el parking de la Fabrik?” .

Adrián ha venido a ‘First Dates’ buscando a una chica que le ponga buena música porque él presume de ser un experto en el car audio y ser el que corta el bacalao en los parking hasta que sale el sol, pero parece que no ha tenido la suerte que esperaba .

Nada más ver a Beatriz, además de sentir que la conocía de algo, ha soltado un “No me gustan tan entradas en carne, tan rellenitas”. Menos mal que ella le ha terminado dejando claro que para buscar una chica fitness, él no lo estaba en absoluto y es que parece que hace mucho que no practica su afición por los deportes de contacto que asegura tener.