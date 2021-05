Carlos Sobera y Matías se quedan sin palabras ante el don de Miriam: “¿Me estás hablando del tamaño del miembro viril?”

Por el restaurante de ‘First Dates’ han pasado personas que ven cosas, personas más o menos intuitivas, con visiones, que predicen el futuro… Pero que nada más ver a un hombre sepa si está bien o mal dotado , no nos había pasado nunca y nuestros chicos se han quedado de piedra .

Miriam le ha confesado a Carlos Sobera que tiene el don de la intuición y que nada más ver al chico con el que va a quedar ya sabe si su historia va a salir bien o mal “Al ver a un chico yo ya sé cómo está dotado, sé si es más grande, más pequeña” y es que otra cosa no, pero Miriam tiene que en pareja está compuesta por tres: “Considero que somos tres en la relación porque el tamaño del miembro es bastante importante y si eso no funciona no podemos ser ni dos ni tres”.