Abraham y su tigre incomodan a Nuria: “Levántate porfa”

Ella ha aceptado, pero él no se ha conformado con verla de cuerpo entero sino que además, le ha dado la temida vueltecita que ha conseguido que la cita saltara por los aires. “Me ha hecho sentir bastante incómoda, no creo que sea una obra de arte para explorar o un cuadro para que me puntué o me observe”, ha asegurado una Nuria molesta con la actitud de su cita.