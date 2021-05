Los encuentros sexuales de ‘La que se avecina’ no dejan indiferente a nadie: “Yo algo normalito, nada del Guardia Civil con el tricornio”

Convencida de que el sexo no es algo fundamental en la vida , Amparo ha llegado a ‘First Dates’ en busca de un hombre que acabara con sus 15 años de sequía pero eso sí, que no le diera por hacer cosas raras porque a ella “Ni Heidi y el abuelito ni el Guardia Civil con el tricornio ni el cristo que se ha caído del armario” .

“Lleva 15 años sin intimar con un señor, se lleva bien y no te mueres por no echar un kiki”, ha asegurado una Amparo que no se imaginaba que en tan solo unos minutos iba a estar hablando de sexo con un señor que acababa de conocer. Entre José y Amparo ha surgido una complicidad que no esperaban y parece que se van a entender hasta en el terreno sexual.