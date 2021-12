Los talentos sexuales de Ángel: “Meter mucha energía, mucho deseo y lamer la tapa del yogur”

La cita de Ángel y Susana ha comenzado mal, Carlos Sobera lo ha intentado arreglar y él ha puesto todo de su parte, pero ni confesándole que le gusta “lamer la tapa del yogur” ha conseguido hacer nada. Ángel y Susana no se han gustado y punto .

Ángel ha intentado por todos los medios que la cita fuera bien y ha conseguido con su templanza, que Susana se relajara y disfrutara de la cena. Sin embargo, se han dado cuenta de que entre ellos no había surgido ningún tipo de atracción física y que en los temas del amor no pensaban igual. Susana no busca el amor porque está muy ocupada y le gustan las relaciones tradicionales.