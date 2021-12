Al conocerse, la cita de Daniel y Nadia ha sido más una cita de amigos que intenta enamorarse que una primera cita al uso. Tal es así que no han dudado en comentar la belleza de Matías y de Llanque, el joven que estaba teniendo una cita con otra amiga suya que también estaba en ‘First Dates’. Ambos tienen gustos parecidos, pero no han terminado poniendo de acuerdo

Daniel ha flipado con el parecido razonable que estaba haciendo su cita ha tenido claro que se estaba equivocando “Yo no le he visto dando una pirueta, no se parece a Bisbal ni de coña”. A Nadia le gusta que los chicos bisexuales no tengan una sexualidad tan frágil como los heteros y que se puedan hablar con ellos de muchas más cosas, pero cuando se ha quedado embobada intentado ver la belleza de Llanque, el chico que estaba cenando con su amiga Bel, Daniel le ha dado un toque de atención.