Lidia flipa con el tatuaje de María: “Wow, madre de Dios”

Durante su presentación en ‘First Dates’, María nos ha contado que los tatuajes forman parte de su forma de ser y que tiene los mismos que años, pero no nos había enseñado l a auténtica obra de arte que tiene a medio hacer en su espalda.

Lidia ha presentado a María a su cita, un joven andaluz llamado Jesús, pero no se ha dado cuenta hasta más tarde, que la joven llevaba un tatuaje impresionante en la espalda “Wow, madre de Dios” , ha exclamado al verlo.

María le ha explicado que su tatuaje de una geisha todavía no estaba terminada y aun así, ya es algo impresionante. Lidia también se ha fijado en los tatuajes de Jesús , que aunque eran mucho más pequeños también parecían tener su historia.

Dejando de lado los tatuajes, Jesús ha sentido que María era la chica que llevaba toda la vida buscando “es lo que he pedido” y María no ha dejado de reírse con él ni un solo instante. No se han besado, pero han bailado y perreado hasta abajo entre risas, que puede que sea mucho mejor.