Lucía se ha fijado en Nicolás porque es un chico que no se ajusta a los cánones de belleza masculina y es que ella no es una chica con belleza al uso , y eso le ha llevado a tener que enfrentarse a preguntas incomodísimas que nadie debería formular.

Lucía y Nicolás se han gustado al verse y durante la cena han descubierto que quitando las pelis de miedo, tenían un montón de cosas en común. Ambos son apasionados de los videojuegos y son conscientes de que no siguen los cánones de belleza estandarizados.

Nicolás le ha dicho a Lucía que le gustaba mucho su look y la dulzura que transmitía su mirada y ella se lo ha agradecido porque es consciente de que su corte de pelo llama la atención “No deja indiferente, me han llegado a preguntar “¿Tienes cáncer?”, ¿Qué pregunta es esa? ¿Estás embarazada? No preguntes eso a nadie”.