María nos desvela el verdadero problema de la humanidad en ‘First Dates’: “Para acabar con él, hay que cagarlo”

El soltero ha intentado no juzgar a su cita, pero ha sentido que algo le pasaba “Parece muy alegre, pero en el fondo creo que esta triste”. Sin embargo, cuando María le ha comenzado a hablar de sexo, ambos han tenido claro que no eran compatibles “Soy neutral, no necesito sexo y busca a una persona a la que no le guste tener cochinadas sexuales”. Algo que ha resultado ser la excusa perfecta para que su cita terminara con un abrazo de amistad y que ambos tuvieran claro que no querían repetir una cita romántica.