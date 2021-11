Luis Reynaldo y su lapsus geográfico: “Me encanta Austria, el país de los canguros”

Claudia y Luis Reynaldo no han sentido un flechazo al verse, pero le han dado una oportunidad a sus corazones y a sus conocimientos geográficos. El joven se ha interesado por los destinos que ha recorrido su cita y se ha despistado un poquito entre Austria y Australia .

Claudia se ha quedado en shock y ha sentido que no le estaba entendiendo bien, pero Luis ha continuado con el tema y sus ganas de viajar él también “al país de los canguros”. De hecho, cuando Claudia ha reaccionado y le ha recalcado “Austria, Viena no a Australia”, él ha intentado justificar su lapsus con “Es parecido el nombre, ¿no?” y es que joven no ha viajado mucho todavía.