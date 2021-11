Carlos Sobera, al saber que María se bebe su propia orina: “Solución de continuidad”

Para poder disfrutar después de la cita, María ha querido decirle a Sobera cuales eran todas sus creencias y liberarse “Hay tres cosas que consideramos normales y que son enfermedades… Prefiero soltarlo todo de golpe y luego allí me relajo. El sexo, se nos acumula aquí y eso se congestiona. Los parásitos son capaces de dominar tu voluntad, de hacerte tirar a un río y cuando estás muerto se salen los parásitos… Al ayunar dos años a líquidos se me fue el deseo sexual y la regla, la regla es una enfermedad, lo siento. El dormir también es una enfermedad… Por no comer no es que no tenga energía, tengo exceso de energía y me cuesta encontrar amigos que me sigan el ritmo y he optado por Eramus, jóvenes o nómadas digitales que salen por la noche…”.