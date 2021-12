Miriam, la doble de Rosa Benito, tiene la excusa perfecta para no besarse en la primera cita: “Se me estropea el maquillaje”

Miriam y David se han conocido bailando, se han dejado llevar y se han encontrado mutuamente. Se han gustado tanto que en el reservado no han dudado en abrir una de las bolas del amor , pero cuando Miriam ha leído que tenía que morder el labio inferior de su pareja y eso era algo que a él le encantaba, se ha resistido “No, no que se me estropea el maquillaje”.

David ha intentado convencerla sutilmente, pero ella no estaba dispuesta a dejarse llevar tanto en su primera cita “No, se me quita mi pintalabios y no puede ser”. A David le ha hecho gracia la excusa y que no quisiera besarle tan rápido así que, se ha conformado con un beso en la comisura e irse juntos a seguir dejándose llevar.