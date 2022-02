Roc lanza un original piropo a Damián: “Me encanta tu pelo teñido a lo Chelo García-Cortés”

En la flecha de Cupido que Sobera le ha lanzado a los solteros ponía que se tenían que decir algo bonito o decirse un piropo y Roc nos ha sacado una sonrisa con el suyo “Me encanta tu pelo teñido a lo Chelo García Cortés”. Damián ha flipado y se ha reído ante la originalida de su cita y es que no le podía decir otra cosa porque “Cómo no me va a gustar, es pelo de bollerona”. Esto ha sido solo el principio de muchas citas y esperamos que decenas de San Valentínes.