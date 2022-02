Un plantón y otras cosas locas que ‘First Dates’ ha vivido en San Valentín

El día de San Valentín es un día para regalar amor y poner tus cinco sentidos en enamorarte si es que todavía no lo estás, pero según hemos comprobado en ‘First Dates’ también lo es para salir corriendo de tu cita y no mirar atrás. Sí, Pedro decidió que no había venido a sufrir y en menos de 10 minutos dejó a Diana compuesta y sin cita. Él asegura que los nervios le jugaron una mala pasada, pero algo nos dice que se dejó llevar por un físico y no por el corazón.