Montse se derrumba al ver la sorpresa que le ha dejado su cita: “Significa ser feliz lo que me quede de vida”

Montse ha llegado a ‘First Dates’ en busca de un hombre al que le apasione viajar en autocaravana y cuando ha visto que su cita le había dejado una caravana en miniatura no ha podido contener las lágrimas . Podía estar a punto de conocer al nuevo amor de su vida .

Montse le ha explicado a Carlos Sobera que buscaba a un hombre que fuera autocaravanista. No le importaba si era alto o bajo o si era más o menos cariñoso, quería un hombre con autocaravana. Después de sus tres hijos, su pasión es viajar en caravana y desde hace cinco años que rompió con su ex y lo ha pasado muy mal por no poder viajar como a ella le apasiona.