Convencida de que causa sensación allá por donde va y feliz de ser tal cuál es, Natalia ha venido al programa a enamorarse y el destino le ha regalado una oportunidad que no aprovechó en el pasado. Cuando ha visto que el chico que ha entrado en el restaurante era Hugo, el chico del que lleva toda la vida medio enamorado y al que nunca se declaró, se ha quedado perpleja. Pero no solo ella, Hugo no podía creerse que Natalia fuera su cita y se ha quedado hasta sin palabras.