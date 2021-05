Luna, sobre su hijo: “Como en las pelis, su padre se fue a comprar tabaco y desapareció”

Luna es una mujer con una gran sonrisa siempre en la cara y con ganas de disfrutar de la vida al máximo. En el amor no ha tenido mucha suerte, pero no ha contado con pena lo que le pasó cuando su hijo tenía solo 2 añitos .

Luna está convencida de que no le ha ido mal en el amor y que la única experiencia que no fue buena, pero a la que también encuentra el lado positivo, es la que tuvo con el padre de sus hijos quién desapareció y desde hace 18 años no ha dado señales de vida. Lidia se ha quedado a cuadros al escucharla decir “Como en las pelis, su padre se fue a comprar tabaco y desapareció”.