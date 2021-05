Descalzos y a lo loco: “Si te lo quitas tú me los quito yo”

Ambos son papás peludos , una de gatos y otro de perros, tienen aficiones en común y se han gustado. Sin embargo, hasta que no ha comenzado a sonar la música y se han quitado los zapatos, no han hecho “click” y se han dado cuenta de que lo suyo podía funcionar.

La cita de María y Juanma ha sido una cita cordial en la que ambos han puesto de su parte para gustarse y conocerse mejor. Sin embargo, ella ha tenido la sensación de que era demasiado mayor para ella y al ritmo de la música se ha dado cuenta de que no era así.

Juanma ha elegido la música perfecta para enamorar a su cita y ella ha decidido quitarse los zapatos para no pisarle. “Si te lo quitas tú me los quito yo”, le ha dicho Juanma para hacerla sentir más cómoda y en el momento que sus pies han tocado el suelo, la magia ha surgido. Juanma le ha demostrado a María que en el arte del baile no tiene nada que envidiar a su doble David Bisbal y ha conseguido que ella cayera rendida ante su movimiento de cadera “Lo haces mejor que yo”.