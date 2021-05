Idoia, a Mario: “¿Por qué no vives en Andorra si eres youtuber?”

Aunque cuando le ha visto no ha podido dejar de preguntarse “¿Por qué lleva ese pelo?” , a Idoia le ha molado la idea de que su cita fuera un youtuber en ciernes y no ha dudado en interesarse por todo lo que rodea a su profesión online: “¿Por qué no vives en Andorra si eres youtuber?” .

Mario por su parte, le ha contado que él tiene un canal de Youtube desde hace unos años y ella ha flipado “¡Ay, que me muero!”, no podía imaginar lo que le iban a decir en casa cuando lo contara. Y siguiendo con su línea de gran sentido del humor, le ha soltado un “¿Por qué no vives en Andorra si eres youtuber?”. Mario no ha podido contener la risa y ella sola se ha contestado.