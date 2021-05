Apasionado del mundo manga , Japón , los comics y los videojuegos, Santiago ha venido a ‘First Dates’ en busca de una chica que compartiera sus gustos, pero no podía imaginarse que iba a encontrar a alguien tan parecido a él que hasta hablara japonés.

Sin embargo, el juego no ha salido como Sobera esperaba y Andrea ha soltado un “no sé si quiero traducirlo”. Andrea ha flipado al escuchar en japonés “Soy santa, me gustan los penes” y no ha entendido que tipo de persona puede dejar un mensaje así. Ya con Santiago delante, Carlos Sobera ha querido saber por qué había dicho eso y muerto de la vergüenza, el soltero les ha explicado que el audio efectivamente hablaba de un pene, pero que se trataba de una frase hecha que utilizaba mucho el youtuber más conocido de Japón.