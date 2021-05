Nunca unas calabazas sentaron tan bien: “Un no, no es una mala noticia porque esto lo ve mucha gente y pretendientes no te van a faltar”

Pol y Cristina han congeniado desde el minuto cero y es que el poder la música es mucho más del que imaginamos. Una canción de Iza l les ha hecho conectar, pero no ha conseguido que entre ellos saltaran chispas. Eso sí, unas calabazas en ‘First Dates ’ no son cualquier cosa y te pueden abrir las puertas del amor en cualquier parte.

Pol no se imaginaba que Cristina le iba a dar calabazas en la decisión final pero una vez recibidas, ha decidido mirarlas de forma positiva “Un no no es una mala noticia porque esto lo ve mucha gente y pretendientes no te van a faltar”. Y es que Pol está convencido de que salir en ‘First Dates’ te da una visibilidad enorme y puede que un montón de espectadoras se hayan vuelto loquitas por él y otro montón por Cristina.