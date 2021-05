La vida de Lucía cambió cuando un chico le dijo que “estaba demasiado gorda para estar con él”

Lucía además de tener un pelo precioso que cuida muchísimo, está trabajando y estudiando al mismo tiempo. No sabe exactamente que busca en un chico, pero sí sabe lo que no quiere y es a una persona “celosa, manipuladora y mentirosa” . Dentro de sus gustos y aficiones, Lucía le ha explicado a Carlos Sobera que la música es una de sus pasiones pero que tuvo que dejar el conservatorio a los 18 años por problemas de salud. Afortunadamente ahora está muy bien, pero ha sufrido anorexia y bulimia durante muchos años. Según ha explicado Lucía, a los 12 años vivió presionada por diferentes asuntos y el punto de inflexión se produjo cuando un chico le dijo que estaba demasiado gorda para estar con él y “hay comenzó mi tonteo real con la enfermedad ”. Tras años de pasarlo muy mal ella y todo su entorno, una noticia le llevó a cambiar su vida.

“Mi hermano se casa, me dice que va a tener un bebé y eso me hace un clic en la cabeza de que yo tengo que dar ejemplo al niño o niña, o lo que quiera que venga. Me hizo el clic y fue cuando realmente tuve voluntad de curarme y me fue bien”, ha explicado Lucía como final de su enfermedad ya superada.