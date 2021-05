Marta habla alto y claro de la discriminación de la mujer en el mundo de la música: “El talento se deja a un lado y escuchas “tú estás buena, tu sí puedes”’

Marta se ha negado a cantar durante la cena y no ha sido porque necesitara mucho auto-tune para sonar bien como ha pensado su cita. Marta tenía preparada una actuación para demostrar su talento y hacer ver que las chicas lo tienen más complicado si cabe en esto de triunfar en el mundo de la música.

Y hablando de cantar, ella le ha pedido a él que le cantara un poco y al escucharle ha sentido que se parecía a C. Tangana, pero cuando Jacobo le ha pedido a ella que cantara, ella le ha dicho que no y él ya se ha imaginado que necesitaba auto-tune para brillar. Marta tenía una sorpresa preparada, pero antes de enseñar su bonita voz ha hecho una reflexión sobre los impedimentos que tienen las mujeres en el mundo de la música “Si eres mujer en el mundo de la música te enfrentas a muchos impedimentos, el talento se deja a un lado y escuchas “tú estás buena, tu sí puedes”… Lo que importa es un físico, los contactos… Al final no importa el talento sino el dinero que tengas y las personas que conozcas, hoy en día es así”.