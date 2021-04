Ana deja a Sergio a cuadros: “Yo no sé lo que es un shawarma, eso andaluz no es”

Superado el tema del amor por el medio ambiente, el ser vegetariano y la pasión por el jamón serrano. A Ana le ha hecho gracia que Sergio se definiera como arisco y han comenzado a hablar de las palabras que más les gustaban por su musicalidad y originalidad. A Ana le apasiona el sustantivo “chuminá” por no hablar del shawarma . Una palabra que ha dejado a Sergio descolocado porque no sabía lo que era .

Ana ha intentado explicárselo diciéndole que era algo como un Durüm o tipo Kebad, pero él ha tenido la sensación de que eso en toda Andalucía no se utilizaba. Entre ellos ha existido mucha complicidad y se lo han pasado muy bien juntos sin embargo, la chispa del amor no ha surgido y aunque Ana si quería seguir buscándola, él ha tenido la sensación de que más que amigos no iban a ser.