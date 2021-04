Anne: “En el amor me ha ido muy mal porque no sé ligar y llevo chupete”

Anne es una chica peculiar que en ciertos momentos se comporta de forma particular y que asegura que lo de llevar colgado al cuello un chupete, que necesita para “no hincharse como un sapo”, no suele ser compatible con el amor. Su cita es Álex, un bailarín de bachata aficionado que no se ha dado cuenta de que lleva un chupete en el cuello, ¿Cómo reaccionará al enterarse?