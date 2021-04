Alejandro no acierta la edad de Bárbara

Bárbara contó que todo el mundo le dice que aparenta menos años de los que tiene y que nunca le han echado más. Por eso se ofendió mucho cuando Alejandro le dijo que creía que tenía 32 años… “¿32, en serio? Es la primera vez en mi vida que me dicen tanto… Tengo 28”, le respondió. Luego le dijo que no pasaba nada por la equivocación, pero ya de cara a cámara su reacción fue diferente: “No es por nada, pero no aparento ni siquiera mi edad, todo el mundo me lo dice. ¿32 años? Qué c***, no es normal”.