Marcos, ante los besos de Karim: “Hay cosas que no me gusta que me vean hacer a nivel nacional”

Karim ha encontrado al hombre que buscaba en ‘First Dates’, la belleza de un príncipe, los rasgos de un artista y un apasionado de los juguetes en el temas sexual sin embargo, un hombre reservado al que hay cosas que no le gusta hacer con media España mirándole .

La cita de Marcos y Kari ha sido una cita estupenda. Ambos han ido poco a poco descubriendo que tenían un montón de cosas en común incluso, en el terreno sexual. Karim le ha explicado qué es lo que más le gusta “Lo que más me excita es probar cosas nuevas , experimentar con arneses o juguetes y todas estas mierdas…”. Y Marcos le ha hecho la lista de sus juguetes sexuales “Tengo un satisfyer, huevos, un culo de látex y me quiero coger un estimulador prostático… Esto lo está viendo mi madre ”. A Karim le ha encantado saberlo y ha tenido claro que en el tema sexual también iban a coincidir “Me encanta que le gusten los juguetes, a mí el sexo es jugueteo, pasión” .

Ya en el reservado, Karim ha comenzado con un masaje a Marcos y ha continuado advirtiéndole que le iba a besar. A Marcos le ha gustado la iniciativa de su cita, pero ha sentido que estaba siendo un poquito lanzado para la primera cita (y más televisada) “Hay cosas que no me gustan que me vean hacer a nivel nacional” y cuando ha querido repetir, le ha pedido que lo dejaran para luego.