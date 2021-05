Idoia: “Quiero ir a misa, son sentadillas gratis lo que te hacen”

La cita de Mario e Idoia se ha convertido en un auténtico festival del humor hasta que han comenzado a hablar de iglesias y energías. Los jóvenes han conectado de una forma asombrosa y no han parado de reírse ni un segundo. Eso sí, parece que no van a ir juntos a la iglesia ni a ningún otro sitio.

Según ha contado Iodia una vez entró en una iglesia y “sentí algo”, pero no la llamada del señor sino una paz que le transmitió muy buen rollo. Y es que según ha asegurado “Con 25 años quiero ir a misa porque no he ido a más misas que las de las bodas y quiero que me digan “levántate” “siéntate”, son sentadillas gratis”.