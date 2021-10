No se identifica ni como hombre ni como mujer y tras escuchar un directo de unas mujeres trans en redes sociales consiguió ponerle nombre a lo que siente, es una persona no binaria, que no encaja en los géneros establecidos. En el amor le da igual el género y en ‘First Dates’ ha conocido a Gonzalo, un chico con el que ha compartido gustos, pero quizás no la misma visión del amor.