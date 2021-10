Matías, al ver que una soltera le tira los trastos a Lidia Torrent: “Hacen linda pareja”

Raquel ha llegado a ‘First Dates’ en busca de una chica que la robe el corazón y antes de encontrarse con Rosa, se ha vuelto loquita con Lidia Torrent . No os decimos más que no podía quitarle la vista de encima y le ha soltado un tímido “Eres muy guapa” . Situación ante la que Matías se ha marchado a poner el aire acondicionado.

“Lidia está tremenda, es espectacular, esa cara, esos ojos, ese todo… no sabes por dónde mirarla”, aseguraba Raquel antes de conocer a Rosa su cita. Una mujer que se presenta así “Yo entro en un sitio y la gente mira a Juana y a Manola, Juana pesa un kilo y Manola un kilo y medio, ¿cómo no las van a mirar? Soy dos tetas, es una realidad, luego un poco más, pero al principio, dos tetas” y que no la iba a dejar indiferente.