Ulises y Carla han empezado a soltarse en el reservado y jugar a la diana del amor, les ha venido muy, muy bien. La cosa comenzaba a ponerse interesante y a Ulises le ha tocado besar a su cita como si no hubiera un mañana. Sin embargo, todo ha podido quedar en nada. Lidia ha entrado de repente y les ha dicho que su cita había terminado.

“Justo nos íbamos a besar como si no hubiera un mañana” , le ha dicho Ulises a Lidia y la ha dejado muy, muy cortada. “Me voy un minuto”, ha asegurado la camarera al mismo tiempo que salía por la puerta y Ulises procedía a besar a su cita apasionadamente.

Matías ha sentido que llegaba a la mesa en el momento menos apropiado y razón no le faltaba porque Nicole no podía entender que a su cita le gustaran más sus pies que sus pechos “A mí me excitan más mis pechos que mis pies”.