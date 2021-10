Aunque Raquel ha comenzado la cita tirándole los tratos a Lidia Torrent , en el momento que ha conocido a Rosa se ha centrado en ella y ambas se han dejado llevar. Tienen claro que no hay que callarse nada , se gustan y son poco más o menos igual de cachondas . Son y también se han puesto durante su cita.

Tras hacerse las preguntas de rigor edad, profesión, aficciones… Raquel y Rosa se han dejado llevar por lo que sentían en cada momento y han hablado de sus intenciones en pareja. Al saber que Raquel no buscaba nada serio, Rosa se ha venido arriba “quedamos otra vez y pim pam pum, bocadillo de atún y cada una para su casa”.

Rosa no se considera “una lesbiana de Tinder”, pero sí reconoce que durante la pandemia le ha salvado de más de un apuro. Los jóvenes han bromeado sobre sus tatuajes “Ahí tengo una flecha que apunta hacia abajo y dice “come”’, sobre la depilación “Mi cara con lo de os pelos ha sido de trending topic mundial” y sobre lo que les gusta y no comer “El sushi natural te lo comes y bien comido” pero sobre todo, se han reído y mucho.