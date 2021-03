Dilaila Cardone, en estado puro: “Perdonarme, pero yo soy como Lola Flores”

Impresionante y pisando muy fuerte , Ariel ha llegado a ‘First Dates’ en busca de un hombre que no saliera corriendo cuando descubriera a su alter ego Dilaila Cardone y que mejor que hacerlo convertido en ella y con los ojos cerrados. Lo que Dilaila no esperaba es cenar con una personita elfica llamada Boni Ta .

Boni Ta también ha entrado al restaurante sin dejar indiferente a nadie y moviendo las orejas. Sin embargo, Sobera no se ha impresionado porque él también las mueve. Boni Ta le ha dicho que él seguro que no pillaba ni wifi ni cobertura con las suyas, pero se ha llevado una buena sorpresa “Yo pillo wifi a todas horas y no solo con las orejas, me llaman el wifero a mí”.