Cristina, aburrida: “Tengo más diálogo con mi perro que con él”

Ángel esperaba sentir un chispazo al ver a la mujer con la que iba a cenar en ‘First Dates’ y al no sentirlo se le ha comido la lengua el gato. Cristina se ha pasado toda la cita sacando temas de conversación pero no lo ha conseguido “Tengo más diálogo con mi perro que con él” .

Cristina ha llegado a ‘First Dates’ muy nerviosa e incluso, Carlos Sobera ha tenido que salir a buscarla porque no se atrevía a pasar. Ella es una mujer muy abierta, pero necesita que le den pie para ella sino “como no me des nada, te doy cero”, ha asegurado. Tras charlar un poquito con Carlos Sobera y con Matías, Cristina se ha relajado e incluso, ha sentido que podía ser una señal que su cita se llamara igual que su padre “Así se llamaba mi padre, tiene puntos por eso”.