Cristian llegó al restaurante de 'First dates' con las ideas muy claras. Estuvo mucho tiempo escondiéndose por vivir en un pueblo y ser homosexual hasta que por fin se liberó. Desde entonces disfruta plenamente de su vida. Ha montado un estudio de tatuajes en plena pandemia y le va muy bien. Ahora quiere encontrar el amor.

"Busco un chico que sea más varonil. Cuando veo los brazos marcados con las venas, una buena nariz, unos buenos pies de 43/33 para delante, me vuelvo loco", le contó a Lidia Torrent al llegar al restaurante. El destino le tenía reservada una cita ideal.

Cristian se encontró a Cristian. A su tocayo resultó que le conocía de Instagram. "Fui detrás de él porque me gustó. Me encantan los rapados y calvos. No cuajó en aquel momento, por algo será", comentó. Y el 'por algo será' se convirtió en que llegaron incluso a darse su primer beso.