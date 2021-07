Carlos Sobera, al saber por qué le llaman “Potro” a un soltero: “Yo me voy a mi casa, no sé tú”

En un intento de tranquilizar a Carmen, Carlos Sobera le ha preguntado por sus gustos y ha parecido raro que le preguntara si le gustaban los potros, pero había un motivo. Alexis , su cita, era un joven de Villarreal que había sido boxeador y que apodaban ‘El Potro’. A Carmen no le ha parecido mal porque Alexis le ha gustado mucho, pero ha flipado al saber el motivo de su apodo.

Carlos Sobera le ha presentado cómo ‘El Potro’ y él ha tocado las puertas de su curiosidad “¿No queréis saber por qué me llaman así?” Carlos y Carmen han asentido con la cabeza y en un segundo ha entrado en estado de shock “Gasto una buena herramienta”. La cara de ambos ha sido un poema y el presentador ha exclamado un “Yo me voy a mi casa, no sé tú”.