Soltero a la fuga, los plantones más sonados de ‘First Dates’

Dicen que el tema del amor está cada vez más complicado, pero la esperanza nunca se pierde y puede que si la chispa no ha surgido en el primer plato puede que surja en el postre . Sin embargo, ya se sabe que el amor no es una ciencia exacta y que hay ocasiones en las que dos personas son incompatibles y punto.

Sí, si eres seguidor de ‘First Dates’ has visto como hay solteros que deciden dejar su cita a medias e irse por donde han venido porque tienen más que claro que esa persona no es la que estaban buscando. Eso sí, a su cita y a nosotros nos suelen dejar ojipláticos cuando hacen algo así .

Un platón es un platón cualquier día del año, pero si es en televisión parece que duele un poquito más, por no hablar de si es en la tele y el día de San Valentín . Pero una cosa te decimos, si te dejan plantado, ellos se lo pierden.

Aunque los platones más sonados que hemos vivido en ‘First Dates’ se suelen producir durante la cena al escuchar algo que no te gusta de la otra persona, también los hemos tenido antes de intercambiar palabra. Recordamos el caso de Natalia, una joven que quería enamorarse y que no llegó a ver la cara del soltero que habían seleccionado para ella. El joven se asomó disimuladamente por la puerta, vio algo que no le gustó y desapareció.